Ein Zwischenbericht zeigt, dass die Erträge der Photovoltaik-Anlage nach der Reinigung um bis zu fünf Prozent höher lagen. Insgesamt läuft der Feldversuch noch bis Ende September.Milk the Sun hat vor kurzem mit einem Feldversuch begonnen, bei dem gezeigt werden soll, ob sich die Reinigung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen für die Betreiber wirtschaftlich lohnt. Auf der Intersolar Europe stellte die Online-Plattform erste Zwischenergebnisse vor. Per Hand sind bei 17 Solarparks in Deutschland, die sich vorwiegend in Bayern, Ost- und Norddeutschland befinden, Module mit einer Leistung von etwa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...