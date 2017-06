Zürich (ots) -



34 Prozent der Arbeitnehmer planen, ihre aktuelle Stelle in den

nächsten zwölf Monaten aufzugeben, obwohl sie eigentlich zufrieden

sind. Grund hierfür sind mangelnde langfristige Karrierechancen im

Unternehmen (23 Prozent) bzw. die Aussicht auf bessere Optionen auf

dem Arbeitsmarkt (11 Prozent). Weitere 3 Prozent sind sehr

unzufrieden in ihrem derzeitigen Job und möchten deshalb innerhalb

der nächsten sechs Monate kündigen. Das sind Ergebnisse der Mercer

"Global Talent Trends Study" 2017, für die mehr als 7500 Datensätze

von Managern, HR-Leitern und Mitarbeitern weltweit untersucht wurden.

Die Studie zeigt ausserdem, dass das fehlende Vertrauen der

Mitarbeiter in die Karriereplanung von vielen HR-Leitern offenbar

nicht erkannt wird. So sind 70 Prozent der befragten HR-Manager mit

ihrem Talent Management-Prozess zufrieden.



Flexibilität - gefordert, aber nicht ausreichend gegeben



Auch bei anderen Themen klaffen die Vorstellungen von Mitarbeitern

und Managern bzw. HR-Leitern auseinander. Mehr als die Hälfte der

befragten Arbeitnehmer gibt an, dass sowohl ihr direkter Manager als

auch ihre Kollegen flexibles Arbeiten unterstützen (61 bzw. 64

Prozent). Allerdings berichtet jeder dritte Mitarbeiter, dass er in

der Vergangenheit um flexible Arbeitsbedingungen gebeten habe, diese

ihm aber nicht gewährt wurden. Jeder zweite Mitarbeiter (50 Prozent)

hat ausserdem Bedenken, dass sich Arbeit in Teilzeit oder im Home

Office negativ auf die eigenen Karrieremöglichkeiten auswirken. Und

obwohl fast zwei Drittel (77 Prozent) der Vollzeitbeschäftigten an

neuartigen Anstellungsverhältnissen auf Kontingent- oder

Vertragsbasis interessiert sind, zeigen bislang weder Business- noch

HR-Manager eine entsprechende Offenheit. Sie sind der Meinung, dass

die sogenannte "Gig Economy" in den nächsten zwei Jahren keinen

grossen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit haben wird.



Laut Studie ist Veränderung generell aber ein grosses Thema für

die Organisationen. So planen 93 Prozent der Unternehmen, ihre

Organisation in den nächsten zwei Jahren signifikant zu verändern.

Gleichzeitig sagen aber nur 4 Prozent der leitenden Manager, dass

ihre Organisation diese Veränderungsprozesse systematisch und auf

moderne Art und Weise vorantreibt. Tatsächlich haben HR-Leiter in

Deutschland die Themen Organisation und Anpassung von Rollenprofilen

nicht auf ihrer Prioritätenliste 2017 (vgl. Grafik 2). "In einer

Zeit, in der Digitalisierung, Robotik und künstliche Intelligenz

traditionelle Geschäftsmodelle in Frage stellen und teilweise über

den Haufen werfen, verlassen sich Unternehmen mancherorts zu sehr auf

neue Technologien, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu

sichern. Dabei wird der Faktor Mitarbeiter schnell übersehen", so

Dieter Kern, Partner und Leiter der People & Organization Excellence

Practice bei Mercer. "Wachstum basiert darauf, Mitarbeiter richtig zu

motivieren und zu befähigen. Unternehmen werden letztendlich von

Mitarbeitern vorangebracht, die die nötigen Fähigkeiten haben und

ausreichend Möglichkeiten bekommen, innovative Lösungen zu

entwickeln."



Nachholbedarf bei Digitalisierung von HR-Aufgaben



Auch im Bereich Technologie hinken Personalabteilungen den

Erwartungen des leitenden Managements und der Belegschaft hinterher.

61 Prozent der Manager glauben, dass neue Technologien am

Arbeitsplatz, wie beispielsweise Robotik und Wearables, innerhalb der

nächsten zwei Jahre den grössten Einfluss auf ihre Organisation haben

werden. Doch weniger als die Hälfte der HR-Profis (49 Prozent) stimmt

dem zu. Die digitalen Fähigkeiten der Mitarbeiter schätzen die

Organisationen gering ein. Nur etwa jedes dritte befragte Unternehmen

(35 Prozent) gibt an, dass Mitarbeiter mehr als Standard-HR-Aufgaben

(Urlaubsanträge etc.) digital abwickeln können.



"Die Arbeitswelt und die Talentpools ändern sich viel zu schnell,

als dass man nur und dauerhaft an traditionellen Methoden festhalten

könnte", kommentiert Kate Bravery, Global Leader des Bereichs Career

bei Mercer. "Einige Unternehmen beginnen zu Recht bereits heute, neue

Ansätze dafür zu entwickeln, wie Mitarbeiter auf Wissen zugreifen,

Technologien nutzen, führen, kommunizieren und ihre persönliche

Berufsbiografie gestalten können."



Gesundheit für Arbeitnehmer wichtiger als Wohlstand



61 Prozent der Angestellten sagen, dass ihnen ihre Gesundheit

wichtiger ist als ihr Wohlstand. Lässt man das Gehalt ausser Acht,

ist für die weltweit befragten Arbeitnehmer bei der Wahl des

Arbeitgebers Urlaub bzw. Freizeit der grösste Pluspunkt - in Form von

Sabbaticals, zusätzlichen Urlaubstagen oder weniger Arbeitsstunden

für ein geringeres Gehalt. Benefits wie Fitnessstudios oder

Erholungsräume am Arbeitsplatz sind den Mitarbeitern hingegen weniger

wichtig.



Neben Flexibilisierung ist auch Individualisierung notwendig, um

ein für die Mitarbeiter insgesamt zufriedenstellendes Arbeitsumfeld

zu schaffen. Weniger als die Hälfte (49 Prozent) der Mitarbeiter

sagt, dass ihr Unternehmen ihre individuellen Interessen und

Fähigkeiten kennt. 53 Prozent wünschen sich jedoch genau dies.



Über die Studie



Die Mercer "Global Talent Trends Study" 2017 untersucht die

wichtigsten Trends der Arbeitswelt und wie Unternehmen darauf

reagieren. Die Studie basiert auf Antworten von mehr als 1700

HR-Verantwortlichen, 5400 Angestellten und 400 Managern aus 15

Ländern und 20 Branchen.



