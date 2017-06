Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will die Wähler bei der Bundestagswahl mit dem Versprechen auf höhere Renten gewinnen. Die Sozialdemokraten schlagen dazu vor, dass Absinken des Rentenniveaus wegen der Alterung der Gesellschaft zu stoppen und gleichzeitig ein Überschießen der Beiträge für die Alterssicherung verhindern. "Die Rente muss auf neue stabile Grundlagen gestellt werden", sagte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bei der Vorstellung des Rentenkonzepts seiner Partei im Willy-Brandt-Haus.

Die Genossen stellen den Wählern außerdem in Aussicht, in Zukunft nicht länger arbeiten zu müssen. "Mit mir wird es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters geben", betonte Schulz. Die CDU arbeite hingegen daran, das Eintrittsalter von 67 auf 70 Jahre anzuheben. "Davon grenzen wir uns ab", meinte der SPD-Spitzenmann.

Er kündigte den Rentnern in Zukunft ein höheres Ruhegeld von 150 Euro pro Monat an, wenn sie den Durchschnittslohn verdient haben. Ein Facharbeiter mit guter Bezahlung soll 225 Euro mehr in der Tasche haben als es nach der bisherigen Regelung der Fall gewesen wäre.

SPD will Solidarrente einführen

Wer jahrzehntelang zu geringen Löhnen gearbeitet hat und nur wenig in die Rentenkassen einzahlen konnte, der soll nach dem Willen der Genossen mehr bekommen als die staatliche Grundsicherung im Alter. Konkret hat die SPD eine Solidarrente ins Auge gefasst, die den Rentnern einen Aufschlag von 10 Prozent auf das Niveau der Grundsicherung bringen soll. "Eine gute Rente muss der Gesellschaft etwas wert sein", erklärte Schulz.

Für die Details des "neuen Generationenvertrages" ist bei der SPD Arbeitsministerin Andrea Nahles zuständig. Die große Reform soll nach ihren Vorstellungen auch die bisher 3 Millionen Selbstständigen ohne Rentenansprüche einschließen, die in die gesetzliche Rente aufgenommen werden sollen. Der Zeithorizont des SPD-Vorstoßes zielt auf das Jahr 2030, wenn der letzte große Schwung der Babyboomer in den Ruhestand geht. Nach der heutigen Rechtslage darf das Rentenniveau dann auf 43 Prozent absinken.

Doppelte Haltelinie soll Rente stabilisieren

Die SPD will das verhindern und in der nächsten Legislaturperiode mit Schulz als Kanzler festschreiben, dass das Rentenniveau auf dem heutigen Stand von 48 Prozent bleibt. Um die arbeitende Generation nicht über Gebühr zu belasten, soll der maximale Beitrag zur Alterssicherung bei 22 Prozent gedeckelt werden. "Mit der doppelten Haltelinie schaffen wir bis 2030 Sicherheit für Jung und Alt", sagte Nahles.

Die Mehrkosten werden nach den Plänen aus der Parteizentrale aus dem Steuersäckel bezahlt. Laut Nahles komme das Rentensystem bis 2027 ohne weitere steuerliche Zuschüsse ab. Ab 2028 wären es dann rund 15 Milliarden Euro pro Jahr, in den Folgejahren würden die Zuschüsse steil ansteigen. Im Jahr 2030 rechnet die SPD-Ministerin bereits mit Zuschüssen von 19,2 Milliarden Euro. Pro Kopf seien das Kosten von 20 Euro.

