Bernd Frey übernimmt ab sofort die Position des Head of Sales bei der Frankfurter Bildagentur picture alliance und verantwortet alle strategischen und operativen Vertriebsaktivitäten der dpa-Tochter.



"Mit Bernd Frey haben wir einen erfahrenen und zielorientierten Vertriebsexperten gefunden, der mit strategischem Weitblick dazu beitragen wird, den Erfolg der picture alliance weiterzuführen. Durch die ständige Analyse und Optimierung unserer Vertriebsprozesse wird er den Ausbau bestehender und die Entwicklung neuer Kundensegemente vorantreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picture alliance.



Vor seinem Wechsel zur picture alliance hat Bernd Frey (50) selbständig als Berater für Content-Sales gearbeitet. Nach seinem Studium im Bereich Information und Dokumentation war er für die Verlagsgruppe Handelsblatt, GENIOS Wirtschaftsdatenbanken in Düsseldorf und Frankfurt tätig, zuletzt als Leiter Vertrieb und Marketing. Vor seiner Selbständigkeit hat er die Leitung des Vertriebs der PMG Presse-Monitor GmbH in Berlin übernommen, wo er sich erfolgreich um die Strukturierung und Neuausrichtung des Vertriebs kümmerte sowie die nachhaltige Erreichung der vorgegebenen Ziele sicherstellte.



Über picture alliance



Die dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unter www.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 50 Mio. Bildern, Grafiken und Videos von 250 Partneragenturen weltweit zu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).



Pressekontakt: Nicole Lambrecht Tel.: +49 69 2716-34203 E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.com