Nie war der Tritt in die Pedale so beliebt wie heute: Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes belief sich der Fahrradbestand in Deutschland 2016 auf 73 Millionen Stück. Im Jahr 2007 waren es noch vier Millionen weniger. Die Region Hannover lädt mit attraktiven Routen zum Radeln ein: Über 1.000 Kilometer Radwegenetz, 15 spezielle Themenrouten, der Grüne Ring, der Deisterkreisel und viele individuelle Tourentipps machen die Urlaubsregion Hannover zu einem Paradies für Fahrradfahrer. Mit der neuen Nordhannoverschen Moorroute, die sieben Moorlandschaften verbindet oder der "Kulturroute", ein Fernradweg der an den kulturellen Leuchttürmen der Region entlang führt, werden die Routen ständig erweitert und ausgebaut. Ein großes Plus ist hierbei auch die vorbildliche Anbindung an das Regional- und S-Bahnnetz: Die Bahnhöfe unterwegs eignen sich bestens, Touren zu verkürzen, zu ändern oder gleich zum Ziel zu fahren, um zurück nach Hannover zu radeln.



Neuer Radwanderführer: FAHR RAD!



Die neue Broschüre stellt insgesamt 17 ausgewählte Touren mit praktischen Karten und vielen Tipps entlang der Strecke vor. Zusammengestellt und getestet wurden die Touren von den Autoren und Fahrrad-Experten Bernd Haase und Thorsten Fuchs. Die jeweiligen Tourenkarten zeigen den detaillierten Streckenverlauf und geben konkrete Hinweise zur Beschilderung vor Ort. Dabei radelt man über Moorwege, unter Alleebäumen, auf verträumten Pfaden zu idyllischen Dörfern und Städten. Die Ziele sind zum Teil - über die Urlaubsregion Hannover hinaus - etwas weiter gesteckt, so dass auch z.B. Nienburg, Celle, Peine, Hameln oder Stadthagen mit dabei sind. Und was am Wegesrand alles sehenswert ist, wo es sich gut einkehren lässt und auch der Weg zum nächsten Bahnhof, sind übersichtlich und fundiert beschrieben. Die Urlaubsregion Hannover hat für jede Altersgruppe, jeden Fitnessgrad, jede gewünschte Dauer sowie jede Lieblings-Landschaft einen passenden Tourenvorschlag. Der Radwanderführer "FAHR RAD!" kostet 14,90 EUR und ist ab sofort erhältlich in der Tourist Information am Ernst-August-Platz 8 sowie im Onlineshop unter: www.hannover.de/onlineshop



Veranstaltungstipp: ProAm Hannover - Die Nacht / Dein Tag



ProAm Hannover - Die Nacht / Dein Tag ist das neue Radsport-Wochenende zum Mitfiebern und Mitmachen: Am 29. und 30. Juli 2017 kommen alle Freunde des Radsports voll auf ihre Kosten. Eine Woche nach dem Finale der Tour der France starten die Stars der Szene in Hannover bei der "Nacht", dem traditionellen Rad-Klassiker auf dem Friedrichswall unmittelbar vor dem Rathaus auf dem spektakulären Hot-Dog-Kurs zur nächtlichen Rundenhatz. Nur wenige Stunden später gehen genau dort auch die "Jedermann-Radsportler" bei der Premiere von "ProAm - Dein Tag" auf den 69 bzw. 113 Kilometer langen Kurs durch die Stadt und die Region Hannover. Alle Informationen zur Veranstaltung, Teilnahme und zum Übernachtungsangebot gibt es unter: www.hannover.de/proam



Mit dem Erlebnispaket "Hannover erfahren" lässt sich die fahrradfreundliche Großstadt im Grünen fern aller Hauptverkehrsstraßen gut vom Sattel aus erkunden. Das Angebot ist ganzjährig buchbar und enthält eine Übernachtung mit Frühstück, ein Lunchpaket, ein Abendessen und nicht zuletzt ein Fahrradkartenset für sechs abwechslungsreiche Routen. Auf Wunsch werden Leihräder vermittelt und wer mag, kann an jedem ersten und letzten Samstag im Monat zwischen Mai und Oktober an einer öffentlichen Fahrradtour teilnehmen. Informationen gibt es unter: www.hannover.de/erlebnispakete



Eine Übersicht aller Fahrradrouten, Tourentipps und Angebote finden Sie unter www.hannover.de/radfahren



