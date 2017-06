Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD erhöht Prognose für Weltwirtschaftswachstum 2017 auf 3,5 Prozent

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden Jahr leicht angehoben. Das liegt vor allem an optimistischeren Erwartungen für nahezu alle großen Volkswirtschaften, mit Ausnahme der USA, wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird laut OECD 2017 um 3,5 Prozent steigen. Im März hatte die OECD noch 3,3 Prozent Wachstum prognostiziert.

Deutscher Auftragsrückgang im April nur Ausrutscher

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich zu Beginn des zweiten Quartals 2017 deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was vor allem an unterdurchschnittlichen Großaufträgen lag. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen im April gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang um nur 0,5 Prozent prognostiziert. Bereinigt um Großaufträge blieb das Bestellvolumen gegenüber dem Vormonat unverändert.

HWWI erhöht deutsche Wachstumsprognose 2017 auf 1,3 Prozent

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Prognose zur Wirtschaftsentwicklung in Deutschland nach dem guten Jahresstart 2017 angehoben. Für das Wirtschaftswachstum 2017 rechnen die Experten nunmehr mit 1,3 (bisher: 1,1) Prozent. Für 2018 bestätigten sie ihre Prognose von 1,6 Prozent.

EZB senkt Inflationsprognosen - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag niedrigere Prognosen für die Inflationsentwicklung im Euroraum veröffentlichen. Wie Bloomberg unter Berufung auf "Offizielle aus dem Euroraum" berichtet, sollen die Prognosen über den gesamten Horizont sinken. Im März hatte die EZB für die Jahre 2017 bis 2019 Inflationsraten von 1,7, 1,6 und 1,7 Prozent prognostiziert. Die neuen Prognosen werden laut Bloomberg bei rund 1,5 Prozent liegen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten zwei Banken eine Summe von 40 Millionen nachgefragt und erhalten.

Verfassungsrichter kippen Brennelementesteuer

Die Atomkonzerne haben einen Sieg vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Brennelementesteuer errungen. Die Steuer verstoße gegen das Grundgesetz und sei nichtig, urteilten die höchsten deutschen Richter. "Da sich die Kernbrennstoffsteuer nicht dem Typus der Verbrauchsteuer zuordnen lässt, fehlte dem Bundesgesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für den Erlass des Kernbrennstoffsteuergesetzes ", erklärte das Gericht.

Bundeskabinett befürwortet Bundeswehr-Abzug aus Incirlik

Das Bundeskabinett befürwortet den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik. Dies teilte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach der Sitzung in Berlin mit. Hintergrund ist der Streit um Besuchsrechte für deutsche Abgeordnete, die von der Türkei verweigert werden.

EU will Militärausgaben der Mitgliedstaaten über Verteidigungsfonds steigern

Im Lichte des schwierigen Verhältnisses mit den USA will die EU-Kommission die Verteidigung der Gemeinschaft stärken. Mittels eines Verteidigungsfonds sollen gemeinsame Anschaffungen stimuliert und Ausgaben effizienter werden, wie aus einem Reflexionspapier über eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungsunion der EU-Behörde hervorging. Der Fonds soll demnach bereits in diesem Jahr erste Forschungsprojekte finanzieren und könnte nach 2020 über ein jährliches Budget von 5 Milliarden Euro verfügen.

Selbstmordattentäter sprengt sich in Parlament in Teheran in die Luft

Bei den offenbar koordinierten Angriffen in Teheran haben sich zwei weitere Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Einer der bewaffneten Angreifer im Parlament habe in einem Bürogebäude einen Sprengstoffgürtel gezündet, meldete das iranische Staatsfernsehen Irib. Kurz darauf berichtete der Sender, ein zweiter "Terrorist" habe sich am Mausoleum von Republikgründer Ayatollah Ruhollah Khomeini in die Luft gesprengt.

IS-Miliz reklamiert Anschläge in Teheran für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Anschläge auf das Parlament und das Khomeini-Mausoleum in Teheran für sich reklamiert. "Kämpfer" des IS hätten das Mausoleum und das Parlament angegriffen, gab das IS-Sprachrohr Amaq bekannt.

USA und Mexiko einigen sich im Streit um Zuckerhandel

Die USA und Mexiko haben ihren Streit um den Handel mit Zucker beigelegt. Beide Länder verständigten sich auf eine Grundsatzeinigung, wie US-Handelsminister Wilbur Ross und der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo bekanntgaben. Die Einigung richte sich gegen "Makel im bisherigen System" und schütze Veredlungsbetriebe, Konditoren und Softdrinkproduzenten in den USA vor Schäden durch Importe von subventioniertem mexikanischen Zucker, sagte Ross.

Militärflugzeug mit 116 Insassen in Myanmar vermisst

Ein Militärflugzeug mit 116 Insassen wird seit Mittwoch in Myanmar vermisst. Die Maschine sei auf dem Weg von der südlichen Stadt Myeik in die Metropole Rangun gewesen, als plötzlich gegen 13.35 Uhr (09.05 Uhr MESZ) der Kontakt abgebrochen sei, erklärte das Büro des Generalstabschefs.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Mai 693,7 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Apr 696,6 Mrd CHF

Taiwan Exporte Mai +8,4% gg Vorjahr (PROG +6,7%)

Taiwan Importe Mai +10,2% gg Vorjahr (PROG +9,4%)

Taiwan Handelsbilanz Mai Überschuss 3,46 Mrd USD (PROG Überschuss 3,2 Mrd USD)

China/Währungsreserven Mai 3,054 Bill USD (Apr: 3,030 Bill USD)

China/Währungsreserven Mai stiegen um 24,03 Mrd USD zum Vormonat

US/MBA Market Index Woche per 2. Juni +7,1% auf 430,6 (Vorwoche: 402,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Juni +10,0% auf 261,9 (Vorwoche: 238,1)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Juni +3,4% auf 1.368,7 (Vorwoche: 1.323,1)

Indiens Notenbank hält Leitzins stabil bei 6,25%

