FRANKFURT (Dow Jones)--Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific hat bei Airbus sieben A321ceo bestellt, um mit dem anhaltenden Wachstum in ihrem Inlands- und Regionalnetz Schritt zu halten. Damit stockt die Airline einen bestehenden Auftrag über 32 A321neo auf. Die neuen Flugzeuge sollen die Flotte der Billigfluglinie ab 2018 verstärken. Cebu Pacific bedient Inlands-, Regional- und Langstrecken, und fliegt über 60 Ziele in Asien, Australien, Nahost und den USA an. Bislang umfasst die Airbus-Flotte von Cebu Pacific 36 A320 und vier A319 für Inlands- und Regionalstrecken sowie acht A330-300-Großraumjets, die auf Regional- und Langstrecken mit hohem Passagieraufkommen eingesetzt werden.

