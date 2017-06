Die Befürchtungen vieler Analysten in Bezug auf die Wertentwicklung von Nickel traten ein. Mit einem Preis von 8800 USD pro Tonne befindet sich Nickel aktuell in der Nähe eines ein Jahres Tiefpunkts und viele Experten sehen aktuell keine Anzeichen auf eine Trendwende. Nickel wird hauptsächlich als günstigere Alternative zu veredeltem Metall zur Verhärtung von Stahl verwendet. Gerade in den letzten Wochen wurde die Nickelproduktion in Indonesien und auf den Philippinen massiv hochgefahren. Einerseits hat Indonesien einen bestehenden Bann auf Nickelexporte aufgehoben und andererseits hat die philippinische Umweltministerin Regina Lopez ihr Mandat verloren. Beides führte zu Wiederbelebung der Nickelproduktion in den Ländern. Dieses Zusatzangebot kommt zu einem Zeitpunkt, wo die Nachfrage nach Nickel relativ gering und die Lager gefüllt sind. Das Beratungsunternehmen Wood...

