Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235) hat heute darüber informiert, dass die US-Tochter Biotest Pharmaceuticals Corp. den Verkauf des US-Therapiegeschäfts an ADMA Biologics, Inc. aus New Jersey (USA) abgeschlossen hat.

Das SDAX-Unternehmen hatte die Transaktion bereits am 23. Januar 2017 bekannt gegeben und den Abschluss innerhalb des ersten Halbjahres avisiert. ADMA übernimmt wie vereinbart die Anlage zur Plasmafraktionierung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...