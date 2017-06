FRANKFURT (dpa-AFX) - Der US-Konjunkturzyklus dürfte die Aktienmärkte laut dem Vermögensverwalter Pictet Asset Management nicht mehr so stark stützen wie noch zuletzt. "Der Bullenmarkt hat seine beste Zeit hinter sich", sagte Chefstratege Luca Paolini am Mittwoch in Frankfurt.

Nach der jüngsten Rekordjagd sind vor allem die Anleger in den USA Paolini zufolge immer selbstgefälliger und sorgloser geworden. Damit seien insbesondere die an der tonangebenden Wall Street gelisteten Aktien inzwischen sehr teuer, so dass global gesehen die Gefahr eines Rückschlages steige.

Ungewöhnlich hoch sei derweil auch das Vertrauen in die US-Wirtschaft, obwohl die Wachstumsraten immer noch nur recht moderat seien. Dennoch erhöhten die Unternehmen angesichts steigender Gewinne ihre Investitionen, sagte Paolini. Falls aber die Konjunktur nicht mit den hohen Erwartungen Schritt halte, drohe eine Korrektur an den Börsen.

Insgesamt aber dürften die globalen Aktienmärkte laut Paolini in den kommenden sechs bis zwölf Monaten eher steigen als fallen. Denn schließlich lege die Weltwirtschaft trotz politischer Krisen weiter zu, zudem gebe es positive Wachstumssignale aus der Eurozone. So griffen ausländische Investoren nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich auch wieder bei französischen Aktien zu./la/jsl/ag

