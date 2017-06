Seit dem Londoner Anschlag wurde ein Franzose vermisst, der möglicherweise in die Themse geschleudert wurde. Nun wurde im Fluss eine Leiche entdeckt. Im Londoner Osten wird währenddessen ein weiterer Mann festgenommen.

Die britische Polizei hat bei der Suche nach einem seit dem Anschlag vom Samstag in London vermissten Franzosen in der Themse eine Leiche gefunden. Der französische Präsident Emmanuel Macron teilte am Mittwoch mit, dass ein drittes französisches Todesopfer identifiziert worden sei. Einen Namen nannte er nicht. Sollte es sich bei dem Toten in der Themse um den 45 Jahre alten Vermissten handeln, wäre er das achte Todesopfer des Anschlags. Die Leiche sei am Dienstag stromabwärts von der London Bridge entdeckt worden, erklärte die Polizei.

Fast 50 weitere Menschen waren bei dem Anschlag verletzt worden. Die drei Angreifer wurden von der Polizei getötet. Der vermisste Franzose war mit seiner Freundin über die Brücke gelaufen, als der Anschlag am Samstagabend begann. Augenzeugenberichten zufolge könnte er in den Fluss geschleudert worden sein, teilte die Polizei mit. Die Freundin des Mannes wurde von dem bei dem Angriff eingesetzten Transporter erfasst und schwer verletzt.

Die

