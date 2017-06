Rettung in höchster Not: Die spanische Großbank Santander übernimmt die heimische Rivalin Banco Popular und bewahrt sie damit vor dem Zusammenbruch. Das Geschäft wurde für einen symbolischen Euro besiegelt und am Mittwoch bekannt gegeben. Ein Schnäppchen ist es für Santander allerdings nicht, denn das Institut muss eine milliardenschwere...

Den vollständigen Artikel lesen ...