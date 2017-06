Lieber Leser,

beim Windturbinenbauer Nordex scheint es für die Aktie wieder in südlichere Regionen zu gehen. Nachdem Ende Februar die Jahresziele für dieses und kommendes Jahr zusammengestrichen wurden, hatte das Papier schweren Schaden erlitten - binnen weniger Tage ging es um gut ein Drittel nach unten. So rutschte die Aktie im XETRA-Handel bis auf 12,41 Euro in den Keller. In den Wochen danach gelang eine leichte Kurserholung, ohne dabei jedoch ansatzweise die entstandene ... (Hermann Pichler)

