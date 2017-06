Sigma Systems, der weltweit führende Anbieter von katalogbasierter Software, freut sich, mitzuteilen, dass sein Chief Technology Officer (CTO) Catherine Michel von Global Telecoms Business (GTB) als eine von "50 Women to Watch" in diesem Jahr genannt wurde. Die jährliche Liste umfasst CEOs, CTOs, CMOs, Forschungsleiterinnen, Mitarbeiterinnen von Aufsichtsbehörden und Politikerinnen, die die Telekommunikationsbranche weltweit anführen.

Bei Sigma Systems ist Michel für das Produktportfolio und die Strategie des Unternehmens verantwortlich. Michel hatte zuvor das Amt des Chief Strategy Officer im Führungsteam von Sigma Systems inne und sitzt derzeit im Leitungsgremium des TM Forum, wurde zu einer der einflussreichsten Personen in der Telekommunikationsbranche ernannt und setzt sich als Mentorin öffentlich für Frauen in den Bereichen Telekommunikation und IT ein.

"Ich bin stolz, neben vielen der weltweit bedeutendsten Technologieführerinnen geehrt zu werden", erklärte Catherine Michel. "Frauen sind seit jeher in dieser Branche unterrepräsentiert, ich bin jedoch optimistisch, dass sich das Blatt wendet."

"Frau Michel besitzt ein hervorragendes technisches Verständnis, was Geschäfts-/Betriebsunterstützungssysteme in der Telekommunikationsbranche anbelangt", kommentierte Tim Spencer, der President und CEO von Sigma Systems. "Sie bringt einen strategischen Ansatz in die Gespräche über digitale Transformation ein und genießt bei Betreibern, die rund um den Globus mit ihr zusammengearbeitet haben, hohes Ansehen. Michel wird häufig gebeten, auf Konferenzen zu sprechen, und zieht immer ein großes Publikum an, wie wir beim TM Forum Live! in Nizza in diesem Jahr gesehen haben. Ich freue mich für sie, dass sie von GTB, der führenden Fachpublikation im Telekommunikationssektor, geehrt wurde."

