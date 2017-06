Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Analystenveranstaltung auf dem Asco-Krebskongress auf "Neutral" belassen. Die Briten hätten wenig Neues präsentiert, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Mittwoch. In erster Linie habe der Pharmakonzern die in der Entwicklung befindliche Wirkstoff-Palette gegen Krebserkrankungen vorgestellt. Langfristig sieht er darin einige gute Marktchancen./ag/edh

