Bad Marienberg - Die Politik der letzten Jahrzehnte habe das Vertrauen in die Sicherheit der Rente zerstört, meinen Schulz und Nahles, so die FDP-Generalsekretärin, Nicola Beer, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Über 14 Jahre lang hat die SPD zuletzt in der Bundesregierung gesessen: Damit ist sie für die Rentenpolitik verantwortlich, die sie selbst anprangert.

