Die internationale Energieagentur will Marktbarrieren für Unternehmen bei der innerbetrieblichen Energiewende identifizieren. Die Informationen sollen in den neuen "REmade Index" einfließen und in Handlungsempfehlungen münden.Zur Förderung von erneuerbaren Energien in der weltweiten Wirtschaft hat die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) eine globale Unternehmensbefragung gestartet. Die Ergebnisse der Umfrage werden in den kommenden "REmade Index" einfließen, wie die IRENA am Mittwoch mitteilte. Der Report solle durch das Hervorheben aktueller Trends und Empfehlungen die Nutzung ...

