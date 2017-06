FMW-Redaktion

Im Februar hatte die Finanzagentur Deutschland im Auftrag von Wolfgang Schäuble mit der Ausgabe einer Emissionsserie von fünfjährigen Bundesobligationen begonnen. Heute erfolgte im Rahmen dieser Serie die vierte Aufstockung. Nach ursprünglich 4 Milliarden Euro Angebot und danach folgenden 4, 4 und 3 Milliarden Euro bot man heute erneut 3 Milliarden Euro Volumen zum Verkauf an. Der Zinskupon liegt bei 0,00%.

Von Februar bis Mai verliefen die Emissionsrenditen dieser Serie von -0,28% über -0,45%, -0,45% auf zuletzt -0,31%. Heute nun gab es bei einen Angebot von 3 Milliarden Euro ein Nachfragevolumen der institutionellen Investoren von 3,76 Milliarden Euro für diese Ausgabe neuer Anleihen über eine Auktion. Ein Nachfragevolumen von 2,68 Milliarden Euro war ohne Kauflimit versehen. Also hätte die Finanzagentur Deutschland theoretisch fast die ganze Ausgabe zu jedem beliebigen Kurs durchführen können.

Der Verkaufskurs der heutigen Ausgabe liegt bei 102,23% (Anleihekurse notieren immer in Prozentpunkten). Da der Zins bei 0,00% liegt, entsteht somit eine Negativrendite für die Anleger, die in diesem Fall bei satten -0,46% liegt. Also eine Absage an die europäische Zinswende, die man eindeutig in dieser Ausgabe frischer fünfjähriger Anleihen ...

