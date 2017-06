Die Regierung will nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die eingenommenen Milliardenbeträge aus der Atomsteuer zurückzahlen. Dabei erhalten Eon, RWE und EnBW einen üppigen Zinssatz.

Der Bund will nach dem Gerichtsurteil des Verfassungsgerichts den Konzernen Eon, RWE und EnBW die gezahlte Atomsteuer plus Zinsen erstatten. "Natürlich wird die Bundesregierung das Urteil umsetzen", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin.

Für den Zeitraum von 2011 bis 2016 würden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...