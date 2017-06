Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Rückzahlung der Kernbrennstoffsteuer an die Atomkonzerne will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ohne neue Schulden stemmen. "Wir werden das aus dem laufenden Haushalt stemmen", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Neue Schulden und ein Nachtragshaushalt seien dafür nicht notwendig. "Die schwarze Null steht", legte er nach.

Das Geld werde zuzüglich Zinsen an die Atomkonzerne Eon, RWE und ENBW zurückgezahlt. "Natürlich wird die Bundesregierung dieses Urteil umsetzen", erklärte der Schäuble-Sprecher. Die von seinem Minister in Aussicht gestellte Steuerentlastung von 15 Milliarden Euro sei durch die Einmalzahlung nicht gefährdet.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Morgen die Brennelementesteuer für verfassungswidrig erklärt. Sie wurde zwischen 2011 und 2016 erhoben und brachte dem Bund Einnahmen von 6,3 Milliarden Euro. Wie viel Geld der Bund noch für Zinszahlungen zusätzlich wird leisten müssten, wollte das Finanzministerium noch nicht abschließend beziffern. Eon geht von 450 Millionen Euro an Zinsen aus, RWE von 200 Millionen. ENBW hat sich noch nicht zu dem Urteil geäußert, wobei die Zinsforderung noch unter derjenigen von RWE bleiben dürfte. Auf Schäuble könnten damit rund 0,8 Milliarden Euro für Zinszahlungen und insgesamt rund 7 Milliarden Euro an Belastungen zukommen.

In der Großen Koalition sorgt das Urteil für Krach. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nutzte den Richterspruch für einen Angriff auf Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). "Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist eine schallende Ohrfeige für die schwarz-gelbe Vorgängerregierung. Sie ist das Ergebnis des Chaos, das Union und FDP in der Atompolitik angerichtet haben", polterte Hendricks.

Auch aus der Opposition musste sich die Union Kritik anhören. "Das Urteil ist bitter. Es ist die 6 Milliarden teure Quittung für Merkels Geisterfahrt in der Atompolitik", sagte die atompolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sylvia Kotting-Uhl. Die amtierende Bundesregierung habe außerdem den Fehler gemacht, in den Verhandlungen über die Endlagerung des strahlenden Mülls nicht darauf gedrungen zu haben, dass die Klage gegen die Steuer fallen gelassen wird.

Der Linken-Atomexperte Hubertus Zdebel sprach von einem "Milliarden-Regen" für Konzerne. "Für die Steuerzahler, die die Atommüllzeche letzten Endes zahlen werden, ist es also ein schlechter Tag", erklärte Zdebel. Auch er kritisierte, dass die Bundesregierung nicht auf den Rückzug der Klage bestanden habe.

Die damalige Bundesregierung aus Union und FDP hatte die Steuer 2010 beschlossen. Mit den Einnahmen sollten der Haushalt gestützt werden und Gelder für die Sanierung des maroden Atomlagers Asse der Staatskasse zufließen. Zuvor hatte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die Laufzeit der Atommeiler verlängert, was den Betreibern stattliche Zusatzgewinne bescheren sollte. Wegen der Reaktorexplosion im japanischen Fukushima beschloss die Bundesregierung aber den Ausstieg aus der Verlängerung.

