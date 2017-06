Frankfurt - Der Zinnpreis hat sich seit Jahresbeginn schwächer als die Preise der meisten anderen Industriemetalle entwickelt, so die Analysten der Commerzbank.Auf den ersten Blick scheine die Schwäche übertrieben. Denn das International Tin Research Institute (ITRI) rechne auch in diesem Jahr mit einem Produktionsdefizit. Außerdem sollten die knappen LME-Lagerbestände für Unterstützung sorgen. Diese hätten sich seit Februar gedrittelt und würden nun mit lediglich 1.900 Tonnen auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedereinführung des Zinnhandels an der LME im Jahr 1989 liegen. Doch die Versorgungslage sei wohl deutlich besser als befürchtet. So habe der weltgrößte Zinnexporteur, Indonesien, im Mai mit fast 7 Tsd. Tonnen seine Ausfuhren auf den höchsten Stand seit September gesteigert. Insgesamt habe Indonesien in den ersten fünf Monaten des Jahres mit 31,4 Tsd. Tonnen rund 43% mehr Zinn als vor einem Jahr exportiert.

