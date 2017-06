Frankfurt - Die Ölpreise erholten sich gestern im späten Handel und konnten die Gewinne über Nacht weitgehend verteidigen, so die Analysten der Commerzbank.Brent habe am Morgen wieder bei 50 USD je Barrel, WTI bei 48 USD je Barrel gehandelt. Katar wolle trotz der derzeitigen diplomatischen Spannungen mit seinen Nachbarn seine Verpflichtungen aus dem Kürzungsabkommen erfüllen. Die Preiserholung sei trotz einer erneuten Aufwärtsrevision der Produktionsschätzung für die USA durch die US-Energiebehörde erfolgt. Diese erwarte für dieses Jahr einen Anstieg der US-Rohölproduktion um 460 Tsd. auf 9,33 Mio. Barrel pro Tag, dem im nächsten Jahr ein Anstieg um 680 Tsd. auf 10,01 Mio. Barrel pro Tag folgen solle. Damit würde zum ersten Mal überhaupt der Jahresdurchschnitt über der Schallmauer von 10 Mio. Barrel pro Tag liegen. Erstmals erreicht werden solle diese Marke im Frühjahr 2018. Angesichts der Entwicklung von Bohraktivität und der Dynamik der Ölproduktion am aktuellen Rand könnte dies auch schon etwas früher erfolgen. Laut Wochendaten liege das Produktionsniveau bereits bei 9,34 Mio. Barrel pro Tag. Neue Zahlen gebe das US-Energieministerium heute Nachmittag bekannt.

