Für die Investoren könnte der kommende Donnerstag der bisher spannendste Tag werden, da es an diesem Tag zwei große Ereignisse für die Märkte in Europa geben wird: das Treffen der EZB und die Parlamentswahl in Großbritannien. Wir schauen uns beide Events kurz an und analysieren 3 mögliche Anhaltspunkte. Zusammenfassung: Die EZB entscheidet morgen über die Zinsen in Europa, die Erwartungen sind hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...