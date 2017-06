FRANKFURT (Dow Jones)--Die Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada droht nach den bisherigen Konditionen zu scheitern. Einen Tag vor dem Ende der Annahmefrist haben Aktionäre das Angebot der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven erst für 21,5 Prozent des Kapitals angenommen. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 75 Prozent.

Damit ist fraglich, ob bis zum Ablauf des morgigen Donnerstag die erforderliche Annahmequote noch erreicht werden kann. Zwar dienen Aktionäre ihre Anteilsscheine in öffentlichen Übernahmeverfahren üblicherweise zum Ende der Frist an, doch im Falle von Stada könnten die Käufer die Hürden zu hoch gesetzt haben: Zum einen befinden sich viele Stada-Aktien in den Händen von Privatanlegern, zum anderen halten allein Index-Fonds laut Unternehmen 14 Prozent den Kapitals. Diese können aus technischen Gründen die Stada-Aktien derzeit nicht abgeben.

Ein Ausweg wäre, dass die Käufer die Angebotsbedingungen noch kurzfristig ändern und dabei die Annahmeschwelle senken. Das müssten sie nach den Angebotsbedingungen allerdings noch im Laufe des Tages tun. Marktbeobachter rechnen mit einem solchen Schritt. Die Laufzeit des Angebotes würde sich dann um zwei Wochen verlängern.

June 07, 2017 08:44 ET (12:44 GMT)

