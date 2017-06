zu Teil 1

Mehrfaserstecker erfüllen den Bedarf, wenn es um hohe Packungsdichte und hohe Übertragungsraten geht. Im Teil 1 dieser Serie haben wir die Eigenschaften der infrage kommenden Fasern schon beschrieben.

Die laseroptimierten Fasern der Kategorien OM3 und OM4 sind die Voraussetzung, um durch Einsatz von Lasern als Signalquelle ausreichend hohe Reichweiten zu erzielen. R&M bietet eine Vielzahl an laseroptimierten OM3- und OM4-Kabeln an, sowohl zur Installation als auch vorkonfektioniert. Das garantiert hohe Distanzen mit guter Übertragungsqualität.

Paralleloptische Verbindungen

Wie im Teil 1 dieses Beitrags schon erwähnt, definiert der Standard 802.3ba in 40GBASE-SR4 den parallelen Betrieb von vier OM3/OM4-Fasern für 40?GbE und in 100?GBASE-SR10 den parallelen Betrieb von zehn OM3/OM4- Fasern für 100?GbE.

Da es sich hierbei um Vollduplex-Betrieb handelt, also die zeitgleiche Übertragung in beide Richtungen, müssen pro Link jeweils zwei Fasern eingesetzt werden. Somit erhöht sich bei 40?GBASESR4 die Faseranzahl auf acht, bei 100?GBASE-SR10 auf 20. Wie die Bilder 3 und 4 zeigen, bleiben in Verbindung mit zwölf- bzw. 24-fasrigen Kabeln und MPO/MTP-Steckern jeweils vier Fasern unbeschaltet.

Da bei der paralleloptischen Verbindung das Signal aufgetrennt, über separate Fasern übertragen und dann wieder zusammengefügt wird, müssen die einzelnen Signale zeitgleich beim Empfänger eintreffen. Ein Versatz der Signalbestandteile - als Skew bezeichnet - muss innerhalb enger Toleranzen bleiben. Schon dadurch verbietet sich die Kombination von Einzelfasern für paralleloptische Verbindung. Mit MPO/MTP-Steckern vorkonfektionierte Trunk-Kabel sind daher die beste Wahl zur sicheren Übertragung. Beide Themen - MPO/MTP-Stecker und Trunk-Kabel - werden in den folgenden Kapiteln ausführlich erläutert.

MPO/MTP - Mehrfaserstecker für hohe Portdichte

Wie im ersten Teil dieser Serie beschrieben, dienen paralleloptische Verbindungen mit mehrfasrigen Multimode-Lichtwellenleitern der Kategorien OM3 und OM4 zur Realisierung von 40?GbE und 100?GbE.

Während die geringen Durchmesser der Lichtwellenleiter keine Probleme bei der Leitungsführung verursachen, müssen an den Ports plötzlich vier oder gar zehnmal so viele Steckverbindungen untergebracht werden. Diese hohe Steckeranzahl ist mit herkömmlichen Einzelsteckern nicht mehr zu schaffen. Daher wurde im Standard 802.3ba für 40GBASE-SR4 und 100?GBASE-SR10 der Mehrfaserstecker MPO aufgenommen, der auf kleinstem Raum zwölf oder 24 Fasern kontaktieren kann.

MPO-Stecker: Aufbau und Funktion

Der MPO-Stecker (Multi Fiber Push-On, auch Multipath Push-On) ist ein nach IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 definierter Mehrfaser-Stecker, der bis zu 72 Fasern auf kleinstem Raum - vergleichbar mit einem RJ?45-Stecker - aufnehmen kann. In der Regel verwendet man MPO-Stecker mit zwölf oder 24 Fasern (siehe Bild 5).

Wie zur paralleloptischen Verbindung erläutert, werden für 40?GbE acht Fasern benötigt, für 100 GbE 20 Fasern. Somit bleiben jeweils vier Kontakte unbeschaltet. Das Bild 6 zeigt das Anschlussbild.

Die Push-Pull-Verriegelung mit Schiebehülse und zwei Ausrichtungsstiften sollen bei mehr als 1000 Steckzyklen den MPO-Stecker möglichst exakt positionieren. Wie bei jedem Steckverbinder, so hängt auch beim MPO-Stecker die Qualität der Verbindung von der präzisen Kontaktierung ab - in diesem Fall jedoch gleich in zwölf- bzw. 24-facher Weise.

Die hohen Ansprüche, welche an den MPO gestellt werden, sind essentzielle Gründe dafür, die optimale Stirnflächengeometrie für niedrige Einfügedämpfungen (Insertion Loss, IL) und Rückflussdämpfungen (Return Loss, RL) zu verstehen und kontrollieren zu können. Üblicherweise wird die Faser in eine Bohrung des Steckerkörpers eingeklebt. Diese Bohrung muss größer sein als die Faser selbst, um ein Einführen der Faser zu ermöglichen. Folglich hat diese immer ein gewisses Spiel in der Bohrung. Dies verursacht zwei für die Dämpfung entscheidende Fehler:

Winkelfehler (Schielwinkel): Die Faser liegt nicht exakt parallel in der Bohrung, sondern hat einen sogenannten »Schielwinkel«. Die Fasern treffen dadurch in der Steckverbindung schräg aufeinander und haben zusätzlich einen radialen Versatz. Auch werden die Fasern mechanisch stärker belastet.

Radialer Versatz (Konzentrizität): Die beiden Fasern einer Steckverbindung treffen nicht deckungsgleich aufeinander, sondern haben einen geringen Versatz zueinander. Dies wird mit »Konzentrizität« bezeichnet. Hierzu wird das wahre Zylinderzentrum genommen und einmal um das Referenzzentrum rotiert. Somit entsteht ein neuer Zylinder, dessen Durchmesser als Wert der Konzentrizität definiert ist. Gemäß EN 50377-15-1 darf die Konzentrizität der Faserlöcher in der MPO-Ferrule maximal 5?µm betragen. Im Zusammenhang mit dem radialen Versatz wird häufig auch von »Exzentrizität« gesprochen. Hierbei handelt es sich um einen Vektor, der den Abstand des wahren radialen Zylinderzentrums vom Referenzzentrum und die Abweichungsrichtung angibt. Da zur Bestimmung der Konzentrizität das wahre Zylinderzentrum einmal um das Referenzzentrum rotiert, wird ist dieser Wert folglich doppelt so groß, wie jener der Exzentrizität, enthält aber keine Information über die Abweichungsrichtung.

In beiden Fällen sind die Folgen höhere Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung, da ein Teil des Lichts nicht übertragen, sondern ausgekoppelt oder reflektiert wird. Angesichts des mehrfasrigen, filigranen Aufbaus und der geringen zulässigen Toleranzen kann ein MPO-Stecker nicht mehr selbstständig vor Ort konfektioniert werden. MPO/MTP-Stecker werden daher bereits konfektioniert in Verbindung mit Trunk-Kabeln angeboten, was einerseits eine genaue Planung der Leitungslängen erfordert, andererseits höchste Qualität und kurze ...

