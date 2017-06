Die Kaffeekapselherstellerin aus dem Wallis hat in den USA den Nahrungsmittelkonzern auf Schadenersatz verklagt. ECC hat die Klage bereits am 1. Februar beim US-Bezirksgericht Delaware eingereicht, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Klage gründet sich gemäss ECC auf zuvor eingereichte Klagen, denen zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...