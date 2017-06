Zürich (ots) -



Per 1. Juni 2017 hat Dario Bianchi bei der AWP Finanznachrichten

AG die Leitung von Verkauf & Marketing übernommen. Der 53-jährige

Verkaufs- und Marketingexperte verfügt über langjährige Erfahrung und

umfassendes Know-how in der Finanzdienstleistungs- und Medienbranche.



In seiner neuen Position ist Dario Bianchi für alle verkaufs- und

marketingbezogenen Aktivitäten von AWP verantwortlich. Besonderes

Augenmerk liegt dabei in der Pflege der langfristigen

Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, dem Auf- und Ausbau neuer

Vertriebskanäle sowie der Entwicklung neuer Nachrichtenangebote. Er

berichtet an Christoph Gaberthüel, Geschäftsführer von AWP.



"Wir freuen uns, mit Dario Bianchi auf einen ausgewiesenen

Verkaufs- und Marketingprofi zählen zu können, der uns mit seinen

umfangreichen Erfahrungen beim Ausbau unserer Verkaufsaktivitäten und

der Erschliessung neuer Marktfelder tatkräftig und mit neuen Ideen

unterstützen wird", sagt Christoph Gaberthüel, Geschäftsführer von

AWP.



Dario Bianchi ist seit April 2013 als Senior Sales & Marketing

Manager bei AWP, der führenden Finanznachrichtenagentur in der

Schweiz und Liechtenstein, tätig. Davor war er während elf Jahren

verantwortlich für das Mediengeschäft des internationalen Medien- und

Finanzinformationsdienstleisters Thomson Reuters in der Schweiz und

in Österreich. Dario Bianchi folgt auf Thomas Pentsy, der AWP per

Ende Juni verlässt.



Über AWP



AWP ist die führende Finanznachrichtenagentur der Schweiz. Die

AWP-Redaktion publiziert in den Landessprachen Deutsch, Französisch

und Italienisch professionelle Wirtschaftsnachrichten sowie

detaillierte und umfassende Hintergrundinformationen zum aktuellen

Geschehen an allen wichtigen Finanzmärkten der Welt. Gut 33'000

Finanzprofis in der Schweiz und Liechtenstein nutzen börsentäglich

AWP-News. AWP-Nachrichten finden sich zudem in vielen Digitallösungen

von Banken und Medienunternehmen.



Neben dem klassischen Finanznachrichten-Service bietet AWP den

Kunden auch verschiedene multimediale Nachrichtenservices. Dazu

gehören "AWP Video", der Analysten-Service "Analyser" und die "Top

News". Zusammen mit der sda betreibt AWP ausserdem die

Corporate-Publishing- und Kommunikations-Agentur "SDA/AWP

Multimedia".



Weitere Informationen unter www.awp.ch.



Originaltext: awp Finanznachrichten AG

Kontakt:

Christoph Gaberthüel, Geschäftsführer AWP



christoph.gaberthueel@awp.ch