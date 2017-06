Für die arabischen Medien ist die Krise um das Emirat Katar das Topthema. Doch die Kommentare sind alles andere als ausgewogen und spiegeln die Meinung hauptsächlich die Meinung der jeweiligen Regierung wider.

Die Rolle Katars steht in den arabischen Medien im Zentrum der Kommentare. Auf Twitter finden sich zwar Kurzmitteilungen "für" oder "gegen" Katar. Die Print- Medien übernehmen hingegen einhellig und unkritisch die Haltungen ihrer Regierungen und zeigen Katar den Weg aus der Krise. Verständnis für Katar ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sogar strafbar. Wer in den sozialen Medien, in Zeitungen oder am Fernsehen Sympathien für Katar äußert, könnte mit einer Geldstrafe von umgerechnet 120.000 Euro bestraft werden. Unverbesserliche Katar-Versteher müssen sogar mit einer Gefängnisstrafe rechnen, zitiert "Gulf News" den Generalstaatsanwalt der VAE, Hamad Saif al-Shamsi.

Die im Emirat Sharjah publizierte Zeitung "Khaleej Times", die dem Staat gehört, fordert von Doha, auf seine "Umarmung der Muslimbrüderschaft" zu verzichten. In einem Leitartikel wird zudem gefordert, dass Katar den Nachrichtensender "Al Dschasira" schließe: Es sei "bewiesen, dass der Sender die Ideologie der Muslimbrüderschaft übernommen hat und damit deren Hass gegen die VAE."

In der englischsprachigen "Arab News", die ...

