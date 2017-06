Den entsprechenden Vertrag unterzeichneten die Partner am 2. Juni 2017 in Sankt Petersburg. Bereits im Vorfeld hatten Medienberichte von einem Milliardenauftrag an den Anlagenbauer Linde gesprochen, Details zum Projekt waren aber noch unbekannt.

Geplante strategische Zusammenarbeit

Die Anlage zum Aufspalten von Kohlenwasserstoffen, in diesem Falle Naphta, soll 2022 den Betrieb aufnehmen. In der ersten ...

