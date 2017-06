BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die deutsche Wirtschaft zu Investitionen in Bulgarien aufgerufen. "Wir ermutigen alle deutschen Unternehmen, sich in Bulgarien zu engagieren, weil wir glauben, dass dies eine gute Investition in die Zukunft ist und dass die Vorteile des europäischen Binnenmarktes gut ausgenutzt werden können", sagte Merkel am Mittwoch beim Besuch des bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borissov in Berlin.

Die sehr guten und intensiven bilaterale Beziehungen würden von "sehr guten Wirtschaftsbeziehungen" getragen, sagte Merkel (CDU). Man müsse nun überlegen, wie man diese noch weiter intensivieren könne. Borissov werde dazu demnächst mit deutschen Unternehmen Gespräche führen.

Bulgarien gehöre zu den Ländern, die noch ein sehr geringes Pro-Kopf-Einkommen aufweisen würden, sagte Merkel. "Deshalb wünsche ich Bulgarien, dass die ökonomischen Investitionen auch mit Hilfe der Europäischen Union wirklich Früchte tragen, so dass die Menschen in Bulgarien merken, dass ihr Leben sich Schritt für Schritt verbessert - auch wenn es länger dauert."

