- Start mit "Jurassic Park" am Freitag, 09. Juni um 20:15 Uhr



Steven Spielbergs "Jurassic Park" zählt eindeutig zu den großen Klassikern der Filmgeschichte. Schon wenige Wochen nach dem Kinostart 1993 wird er zum weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten gekürt. Diesen Titel behält er bis zum Erfolg von James Camerons "Titanic" im Jahr 1998 bei. Insgesamt spielt "Jurassic Park" weltweit mehr als 900 Millionen US-Dollar ein. Es folgen drei nicht minder erfolgreiche Fortsetzungen: "Vergessene Welt" (1997; Regie: Steven Spielberg), "Jurassic Park III" (2001; Regie: Joe Johnston) und 2015 "Jurassic World" (Regie: Colin Tevorrov). RTL II zeigt die ersten drei Teile der "Jurassic Park"-Reihe.



"Jurassic Park" (USA 1993)



Ein Team von Wissenschaftlern wird auf eine Insel im Pazifik eingeladen. Dort präsentiert ihnen der Milliardär John Hammond einen Vergnügungspark, in dem die Besucher echte Dinosaurier bestaunen können. Durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters gelingt es den gefährlichen Urzeitbestien, aus ihren Gehegen auszubrechen. Die Jagd auf die hilflosen Menschen beginnt...



"Vergessene Welt - Jurassic Park" (USA 1997)



Eine Gruppe Wissenschaftler soll das Verhalten von Dinosauriern auf einer abgelegenen Insel studieren. Alles verläuft nach Plan, bis Großwildjäger auf der Insel auftauchen und Jagd auf die Urzeittiere machen...



"Jurassic Park 3" (USA 2001)



Jahre nachdem Dr. Grant den Dinosauriern entfliehen konnte, kehrt er mit einem reichen Abenteurerpaar dennoch zurück. Sie können ihn zu einem Flug über die verlassene Tropeninsel Sorna bewegen, wo sich die urzeitlichen Ungeheuer seit Jahren unkontrolliert ausgebreitet haben.



Die "Jurassic Park"-Trilogie bei RTL II:



"Jurassic Park": Freitag, 09. Juni, 20:15 Uhr "Vergessene Welt: Jurassic Park": Freitag, 16. Juni, 20:15 Uhr "Jurassic Park 3": Freitag, 23. Juni, 20:15 Uhr



