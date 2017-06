Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

TIBCO stellt neues robustes TIBCO Cloud-Angebot vor(press1) - TIBCO Cloud erweitert die Connected Intelligence mit Self-Service-Funktionalität für Cloud-basierte AppsTIBCO NOW, Berlin, 07. Juni 2017 - TIBCO Software Inc. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,lanciert heute seine TIBCO Cloud- [2]Plattform zusammen mit dem neuenTIBCO Cloud Live Apps Angebot, die nun neben der anerkannten TIBCOCloud Integration-Lösung erhältlich sind. TIBCO Cloud bietetverbesserte Lösungen für Unternehmen, die vollständig in der Cloudgehostet werden, da es Geschäftsanwendern Self-Service-Funktionalitätenbietet und gleichzeitig den Arbeitsaufwand der IT reduziert. DieseProduktentwicklungen unterstreichen das Engagement von TIBCO, dieKundenerfahrung stets zu verbessern, indem es Unternehmen mitfortschrittlichen, intelligenten Technologien ausstattet, um produktiver,rentabler und innovativer am Markt zu agieren.TIBCO(R) Live Apps ist eine intuitive und einfach zu bedienende Lösung,die eine schnelle Bereitstellung von intelligenten Business-Anwendungenaufbauend auf leistungsfähigen Integrationsfunktionen ermöglicht. VonAnfang an mit der Zielsetzung konzipiert eine einzigartigeBenutzererfahrung zu bieten, die kein Training erfordert, bietet dieLösung einen einzigartigen Ansatz für Geschäftsanwender. ZentraleFunktionen sind bereits vorinstalliert und können einfach an die eigenenSicherheits- und Skalierbarkeitsanforderungen angepasst werden, so dasseine maßgeschneiderte Erfahrung entsteht."Unsere neuen Angebote Live Apps und TIBCO Cloud Integration WebIntegrator sind der Beweis für Produktinnovation und ein robustes, auf dieKundenerfahrung-zentriertes Design, das eine intuitive Lösung für Anwenderbereitstellt", erklärt Rajeev Kozhikkattuthodi, Vice President,Produktmanagement, TIBCO. "Das bedeutet, dass wir nicht nur neue Benutzererreichen, sondern auch neuen Kunden über vertikale Märkte und über unsertraditionelles Kerngeschäft hinaus helfen können. Wir versetzen vieleAnwender mit Self-Service-Tools in die Lage, digital zu experimentieren,so dass sich die IT auf unternehmenskritischere Faktoren konzentrierenkann."Neben Live-Apps stellt die Web Integrator Funktion von TIBCO CloudIntegration ein vollständig browserbasiertes Design für die Erstellung vonIntegrationsanwendungen bereit. Mit dem Open-Source-Projekt Flogoentwickelt, ermöglicht Web Integrator sowohl den Business-Anwendern alsauch der IT, extrem leichte und leistungsstarke Anwendungen mit intuitivenSchnittstellen zu erstellen und so für eine höhere Produktivität zu sorgen."TIBCO Cloud ermöglicht es uns, schnell Cloud-basierte Lösungen zu liefernund die Service-Bereitstellung zu beschleunigen", so Kozhikkattuthodi."Diese Tools bieten die Möglichkeit, agile Arbeitsumgebungen zu schaffen,die eine Neuausrichtung der bestehenden Geschäftsinfrastrukturen undProzesse erlauben. Unser Ziel ist es, weiterhin bestmöglich auf unsereKunden einzugehen. Dafür bieten wir ihnen unsere Unterstützung für dieschnelle und iterative Bereitstellung von Business-Apps und helfen ihnenbei ihrer digitalen Transformation."Die durch eine Cloud-Umgebung bereitgestellte Agilität reduziert dasArbeitspensum von IT-Abteilungen, wodurch die Benutzerbasis um eineVielzahl von Unternehmensbereiche erweitert wird anstatt einzelne zuisolieren. In dem im Dezember 2016 veröffentlichten Forrester-Bericht mitdem Titel "Customer Obsession Will Remake ADD Tools and SupportingTechnologies" kommentieren mehrere Analysten das Aufkommen dieserTechnologie, indem sie sagen: "Low-Code-Plattformen unterstützen schnellesExperimentieren und erweitern die Möglichkeiten vonEntwicklungswerkstätten. Einige ermöglichen auch Geschäftsanwendern, sicham Anwendungsdesign und an der Prototypentwicklung zu beteiligen,Erweiterungen zu erstellen und wichtige Geschäftsprozesse und Regeln zupflegen. Durch die Unterstützung von Business-Experten mit Low-Code-Toolskann der Schalk im Nacken der IT vertrieben werden."Ausführliche Informationen zu TIBCO Cloud und TIBCO Cloud Live Apps undeine kostenlose Testversion erhalten Sie unter http://cloud.tibco.com.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. 