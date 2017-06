Kanzlerkandidat Martin Schulz und Sozialministerin Andrea Nahles haben die SPD-Rentenpläne vorgestellt. Es ist ein teures Programm mit einigen Haken.

Wenn Sozialdemokraten über Rente reden, dann wird es schnell pathetisch. Martin Schulz und Andrea Nahles machen da an diesem Mittwochmittag keine Ausnahme. Gerechtigkeit und Solidarität, der Wert von Arbeit und Lebensleistung - fast alles, was Genossen lieb und teuer ist, kommt in der Rente zusammen.

Eine verlässliche Alterssicherung sei "das Kernversprechen einer solidarischen Gesellschaft", sagt der Kanzlerkandidat mit lauter Stimme. Die Arbeitsministerin, die neben ihm auf der Bühne im Berliner Willy-Brandt-Haus steht, kann noch leidenschaftlicher: "Was wir uns nicht leisten können, sind Menschen, die den Glauben an eine auskömmliche Rente verlieren", sagt sie. Und: "Die Rente ist nicht umsonst - aber sie ist es wert."

Darunter macht es die SPD selten. Alle vier Jahre, zu jeder Bundestagswahl, ringt die Partei um ihre Eckpunkte für die Absicherung des Ruhestands - und stets tut sie es mit einem heiligen Ernst und aufrechtem Eifer. Als ginge es darum, gleich das sozialdemokratische Glaubensbekenntnis neu zu schreiben.

Rente - die eierlegende Wollmilchsau der Sozialpolitik

Die Botschaft, die Schulz und Nahles im Wahljahr 2017 verbreiten wollen, ist nicht zu überhören: "Sorgt Euch nicht, denn wir sorgen für Euch." Wer ihnen lauscht, hört dann zwar auch etwas von der Alterung der Gesellschaft, von den Lasten, die auf das System bereits in wenigen Jahren zukommen - aber dennoch: ...

