DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung The NAGA Group AG: Hamburger FinTech Unternehmen THE NAGA GROUP AG kündigt IPO an. Einbeziehung im Segment 'Scale' der Deutschen Börse AG, Frankfurt, geplant. 07.06.2017 / 15:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburger FinTech Unternehmen THE NAGA GROUP AG kündigt IPO an. Einbeziehung im Segment "Scale" der Deutschen Börse AG, Frankfurt, geplant.

- BaFin billigt Wertpapierprospekt für den geplanten Börsengang der The NAGA Group AG (NAGA) in das Frankfurter Börsensegment "Scale" mit voraussichtlicher Erstnotiz am 10. Juli 2017.

- 1 Mio. neue Aktien zu 2,60 EUR werden ab dem 08. Juni 2017 zur Zeichnung angeboten.

- Zeichnung über DirectPlace der FWB (Frankfurter Wertpapierbörse) oder die NAGA-eigene Trading App SwipeStox und Homepage zu Vorzugskonditionen.

- NAGA ist für weiteres Wachstum bereits ausreichend finanziert und zählt seit Ende März 2017 die führende chinesische Investment Gruppe FOSUN zu ihren Großaktionären.

- IPO dient insbesondere einer gezielten Entwicklung der Aktie.

- Gut gefüllte Projektpipeline: Nach erfolgreichem Start von SwipeStox steht nun das neue Projekt SWITEX im Vordergrund.

Hamburg, 07. Juni 2017

Die The Naga Group AG (NAGA), spezialisiert auf disruptive Trading-Technologien im Finanzsektor und das Mutterunternehmen des Social Trading Netzwerks SwipeStox, geht an die Börse. Die Notierungsaufnahme der The NAGA Group AG Aktien im Open Market (Freiverkehr) der Deutschen Börse AG im Segment "Scale" soll - vorbehaltlich einer früheren Schließung der Zeichnung - am 10. Juli 2017 erfolgen. Basis des Angebots ist der gestern von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) gebilligte Wertpapierprospekt, welcher auf der Website der Gesellschaft unter www.thenagagroup.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung steht.

Insgesamt werden bis zu 1.000.000 neue auf den Namen lautende Stückaktien der The NAGA Group AG vom 08. Juni (9:00 Uhr) bis voraussichtlich zum 29. Juni 2017 (12:00 Uhr für Privatinvestoren, 15:00 Uhr für institutionelle Investoren) zur Zeichnung angeboten. Das öffentliche Angebot richtet sich an private und institutionelle Anleger in Deutschland, Österreich und Spanien. Darüber hinaus erfolgt auch eine Platzierung in der Schweiz. Das Grundkapital der Emittentin von derzeit 20.008.048,00 EUR wird sich bei einer erfolgreichen Platzierung der neuen Aktien auf bis zu 21.008.048,00 EUR erhöhen.

Der Preis, zu dem Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 2,60 je neuer Aktie (WKNA161NR, ISIN DE000A161NR7) bei Zeichnung über das Zeichnungstool DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse. Zeichnungsinteressenten, die über ein Echtgeldkonto beim Broker Hanseatic Brokerhouse Global Marktes Ltd (HBGM) verfügen (den die Emittentin gerade erwirbt) oder ein solches zur Zeichnung dieses Angebots eröffnen, sind berechtigt, Kaufangebote mit einem Rabatt von 5 Prozent zum Preis von EUR 2,47 je neuer Aktie abzugeben. Diese Zeichnungen erfolgen über die NAGA-eigene Trading App SwipeStox bzw. die Homepage der Gesellschaft.

Die voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien in das Segment Scale ist für den 10. Juli 2017 geplant. Der Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 2,6 Mio. dient der Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums und soll zum einen in Marketing zur Nutzergewinnung der App SwipeStox, zum anderen in die Software- und auch die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft investiert werden. Hierbei ist NAGA vor dem Hintergrund von erfolgreich Ende des ersten Quartals 2017 abgeschlossenen Kapitalmaßmaßnahmen für das geplante Unternehmenswachstum für die eigene Planung bereits sehr gut finanziert, weshalb das IPO insbesondere auch auf die Steigerung der Reputation sowie die Entwicklung der Aktie - auch als Währung für die weitere Expansion - abzielt.

NAGA will mit ihrer Technologie das Finanzsystem verändern Das innovative FinTech kombiniert die schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen mit den stetig wachsenden Anforderungen der Finanzindustrie. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung, Vermarktung und Förderung bahnbrechender Anwendungen im Bereich Finanztechnologie, die das aus Sicht der Gesellschaft überholte Finanzsystem wandeln und zugänglicher machen sollen. Derzeit unterhält NAGA Büros an sechs Standorten und drei europäischen Ländern. Darüber hinaus sollen zukünftig weitere Standorte wie bspw. Shanghai und New York aufgebaut werden um potentielle Partner auf dem amerikanischen und asiatischen Markt direkt ansprechen zu können.

"Der Börsengang ist der nächste logische Schritt in unserer bisher unerwartet erfolgreichen Wachstumsstory" so Christoph Brück, Vorstandsmitglied der NAGA Group. Auch Benjamin Bilski, CTO, und somit verantwortlich für die technologische Entwicklung ergänzt: "Die technologischen Anforderungen der Finanzindustrie werden in Zukunft massiv steigen. Genau diesen Bedarf bedienen wir, indem wir unsere IT-Expertise gepaart mit Know-How im Finanzbereich gewinnbringend für den Sektor einsetzen."

Chinesischer Großinvestor & Auszeichnungen bestätigten Wachstumstrend Erst vor kurzem konnte ein wichtiger Meilenstein zur weiteren Unternehmensexpansion realisiert werden. Im Rahmen einer der größten Serie-A Finanzierungsrunden Europas in 2016 im Bereich FinTech konnte der chinesische Investor Fosun als Aktionär gewonnen werden. Fosun investiert weltweit mit einem Portfolio von über 50 Mrd. US-Dollar und ist nicht nur ein finanziell, sondern auch strategisch wichtiger Partner, der das Unternehmen bei einem erheblichen Ausbau der Aktivitäten in Asien unterstützen will. Zudem wurde NAGA bereits mehrfach für seine innovativen Technologien ausgezeichnet. Jüngst erst konnte man sich über den renommierten Red Herring Award freuen, den zuvor bereits Erfolgsunternehmen wie Alibaba, Facebook, Google oder YouTube erhielten.

SwipeStox, die erste Erfolgsstory Hinter NAGA verbirgt sich ein erfahrenes Team mit kombinierter Expertise der Finanzmärkte wie auch in der fortschreitenden technologischen Entwicklung. Eines der ersten erfolgreichen Projekte der NAGA Group AG ist SwipeStox, das soziale Netzwerk für den Börsenhandel. Die Trading-App bietet einen innovativen Weg im Rahmen einer Social-Media Plattform am Kapitalmarkt zu handeln. Nutzer haben dabei die Möglichkeit Trades nachweislich erfolgreicher Trader zu kopieren oder selber Follower zu generieren. Wer es schafft Follower von sich zu überzeugen, erhält einen Bonus und zwar völlig unabhängig davon, ob der jeweilige Trade erfolgreich geschlossen wird oder nicht. Einleuchtend ist, dass Follower nur die Trader kopieren, die bereits in der Vergangenheit für attraktive Renditen gesorgt haben. Ergänzt wird dieses System mit Interaktionen wie dem Trader-Radar (Anzeige des Wohnorts der Trader), Diskussionen zu einzelnen Trades, Nachrichten und einem TV-Angebot. Der Community-Gedanke und die vollständige Transparenz stehen im Vordergrund. Ziel ist es, das weltweit größte soziale Netzwerk für den Börsenhandel zu werden.

"Switex", das neue Projekt Switex ist eine weitere technologische Entwicklung mit erheblichem Wachstumspotential. Nach Einschätzung von NAGA handelt es sich hierbei um die weltweit erste Plattform für den Handel mit virtuellen Gegenständen aus der Computer- bzw. Online-Spielbranche (sogenannten In-Game-Items). Über Switex sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, über eine unabhängige, sichere und verlässliche Plattform den Handel von und mit In-Game-Items vorzunehmen. In diesem Zusammenhang will Switex den Nutzern eine Transparenz und Sicherheit bieten, welche derzeit international nicht geboten wird. Die Switex GmbH ist ein Joint Venture der The NAGA Group AG und der Deutsche Börse AG.

Darüber hinaus ist für Ende dieses Jahres geplant, zwei weitere FinTech-Apps online zu bringen.

http://www.thenagagroup.com http://www.swipestox.com

THE NAGA GROUP AG:

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Herrengraben 31 20459 Hamburg E: press@thenagagroup.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T. 040 6378 5410 E-Mail: E: ir@ubj.de

