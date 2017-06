Liebe Leser,

bei Medigene gab es in den letzten Wochen moderate Käufe der Aktie von Unternehmens-Insidern. So kaufte den meldepflichtigen Angaben zufolge das Vorstandsmitglied Dr. Thomas Taapken seit Ende März mehrfach Aktien des eigenen Unternehmens, zuletzt zwei Mal am 11. Mai 2017 jeweils 1.000 Aktien über den Xetra-Handel zu Kursen von 10,83 Euro bzw. 10,85 Euro. Das Volumen war da mit 10.830 bzw. 10.850 Euro allerdings eher überschaubar. Immerhin sieht das nach ... (Peter Niedermeyer)

