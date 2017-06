Bern (awp/sda) - Mehr als jeder dritten Poststelle in der Waadt droht das Aus, von den 127 traditionellen Postbüros werden 49 "überprüft". Im Jura will die Post gar die Hälfte aller Schalter schliessen. Die 49 Poststellen in der Waadt ohne Garantie auf einen Weiterbetrieb würden nun Fall für Fall überprüft, gab die Schweizerische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...