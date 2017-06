Die harte Kernkapitalquote wies Anfang des Jahres im Durchschnitt bei europäischen Bankenhäusern einen stabilen Wert aus. Die meisten Institute erfüllen demzufolge die bereits ab 2019 geltenden regulatorischen Vorgaben nach "Basel III". Banken wappnen sich für "Basel III" Vielen Investoren ist hierbei nicht verborgen geblieben, dass sich die Solvenz der Banken in der Vergangenheit wieder verbessert hat. Die regulatorisch so wichtige harte Kernkapitalquote, welche unter "Basel III" weiter an Bedeutung gewinnt, hat sich im Durchschnitt von 12 Prozent im Vorjahr auf etwa 13 Prozent verbessert. Erfreulich hierbei, dass diese Stärkung der Kapitalbasis primär auf die Erhöhung der Eigenmittel zurückzuführen ist und weniger...

