ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS schätzt das mittelfristige Wachstumspotenzial des Lichtkonzerns Osram optimistischer ein. Grund seien die überraschend stark ausgefallenen Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, schrieb Analyst Sven Weier am Mittwoch in einer Studie. Der Experte hob das Kursziel für die Aktie von 70 auf 86 Euro an und bestätigte sein "Buy"-Votum. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 69,46 Euro sieht er immer noch Luft nach oben.

Mittelfristig stärker wachsen dürfte insbesondere die Sparte Opto Semiconductors. Grund seien der schnell zunehmende Einsatz von LED-Lichtern bei Autos und die wachsende Verbreitung von Infrarot-Verbraucheranwendungen wie Iris-Scannern und Augmented Reality. Beides mache zusammen 65 Prozent des Umsatzes von Opto aus. Mittel- und langfristig rechnet Weier mit einem Wachstum um 6 bis 15 Prozent. Bisher ging er von 5 bis 11 Prozent aus. Zukünftige Fahrassistenzsysteme könnten das Wachstum noch weiter befeuern.

Gestützt wird dies laut dem Experten durch den Ausbau von Osrams Produktionskapazitäten in einem neuen Werk in Malaysia und im alten Werk in Regensburg. Diese Investitionen in Malaysia hätten dem Markt kürzlich noch Bedenken bereitet. Anleger hätten bei der Ankündigung im Jahr 2015 zu hohe Investitionen in der LED-Chip-Industrie befürchtet. Dies habe sich laut Weier aber nicht bestätigt.

Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./hoskate/mis/she

Analysierendes Institut UBS.

ISIN DE000LED4000

AXC0189 2017-06-07/15:53