Wien (ots) - Ab September wird in Polen Eurojackpot - eine europäische Lotterie mit einer bei Gewinnklasse 1 minimal garantierten Gewinnsumme von 10 Mio. Euro und einem maximalen Gewinn von 90 Mio. Euro - erscheinen - wurde es während des IX. Kongress der Europäischen Lotterien, der in Krakau stattfindet, angekündigt. Die Kongressteilnehmer diskutierten über die Herausforderungen für die Lotteriebranche mit dem Schwerpunkt auf die Herausforderungen, die auf die gegenwärtige technologische Revolution zurückzuführen sind.



An dem Kongress nehmen Branchenvertreter aus ganz Europa, die in European Lotteries (Europäischer Lotterieverband) zusammengeschlossen sind, teil. Am ersten Tag der Veranstaltung wurde Hansjörg Höltkemeier zum zweiten Mal zum Vorsitzenden dieser Organisation gewählt.



Höltkemeier wies in seiner Rede darauf hin, dass infolge der andauernden technologischen Revolution es immer mehr neue Lotterie-Angebote gebe, die allerdings nicht immer für die Kunden sicher seien, weil sie illegal betrieben werden. Er meint, dass sich traditionelle Lotterien nach den bestimmten Werten richten würden, was auch ihr größter Vorteil sei. "Vergessen wir nicht: Für uns ist die gesellschaftliche Verantwortung von großer Bedeutung" betonte Höltkemeier.



Der Kongresses findet unter dem Motto "New directions" - "Neue Richtungen" statt. Jeden Tag gebe es neue Gründe, nach neuen Richtungen zu suchen - so der Vorsitzende von Totalizator Sportowy Olgierd Cie?lik. Für die Branche sind es z.B. Soziale Medien. "Unsere Kunden diktieren die Bedienungen. Werden sie nicht erfüllt, verlieren wir unseren Kunden", betonte der Vorsitzende von Totalizator Sportowy.



Der IX. Kongress der Europäischen Lotterien in Krakau findet bis zum 8. Juni statt. Die Teilnehmer diskutieren nicht über die neuen Herausforderungen für den Sektor, sondern auch besprechen, wie Lotteriespiele veranstaltet und betrieben werden sollen. Der Kongress wird von Totalizator Sportowy, den Inhaber der Marke "LOTTO" in Polen, veranstaltet.



Kontakt: Damian Wi?niewski, tel. +48 22 518 21 09



