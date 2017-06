Northlake, Illinois (ots/PRNewswire) - Scholle IPN, ein Weltmarktführer bei flexiblen Verpackungslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es bei der Produktion seiner flexiblen Verpackung für Motoröl einen wichtigen Meilenstein passiert hat. Seit der Einführung des Produkts im Jahr 2008 hat Scholle IPN 25.000.000 Stück seiner preisgekrönten Verpackung ausgeliefert, und zwar hauptsächlich an Ölwechselstationen und andere stationäre Betriebe, die Ölwechsel als Serviceangebot bereithalten.



"Wir waren von Anfang an zuversichtlich, dass diese Produktreihe ihren Weg finden würde. Es war wirklich die richtige Entwicklung für ein Marktsegment, das nach Innovationen gelechzt hat", sagte Frank Rice, Leitender Geschäftsmanager bei Scholle IPN. "Der Markt hat nach einer intelligenten Lösung gesucht, mit der Großverpackungen für Motoröl auch in den Situationen besser eingesetzt werden können, wo normalerweise Quart-Behälter verwendet werden. Wir haben seit den Anfangsjahren daran gearbeitet, die wichtigsten Anforderungen - den Lagerbestand im Blick behalten, Abfall weitestgehend vermeiden und einen schnelleren Service anbieten - zu erfüllen. Seitdem sind wir dazu übergegangen, bei der Integration der Verpackung mit einer besseren Dosierungstechnik zu helfen, und haben eine Vorrichtung zur Schnellbefüllung entwickelt, die speziell für diese Marktlösung ausgelegt ist. Unsere Kunden wissen unsere Fähigkeit zu schätzen, eine Komplettlösung zu entwickeln, von der Beschichtung über den Packmitteleinsatz bis hin zur Befüllung."



Lani Craddock, Vice Presient des Bereichs Marketing und Geschäftsentwicklung bei Scholle IPN sagte im Hinblick auf diesen Meilenstein: "Wir haben eine lange Tradition als Vorreiter bei einzigartigen und werthaltigen flexiblen Verpackungslösungen, und auf diese sind wir besonders stolz. Wir arbeiten hart an der Entwicklung von Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Produkte auf sichere, natürliche, wirtschaftliche und nachhaltige Weise auszuliefern. Und was den Markt für Kfz-Betriebsflüssigkeiten angeht, treffen wir immer den richtigen Ton. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, damit wir deren Möglichkeiten besser verstehen, und wir können mit unseren Entwicklungen schnell reagieren, was zu einem grundsätzlichen Wandel beigetragen hat, wie die Leute ihr Motoröl wechseln. Genau das ist es, was uns bei unserer Arbeit Spaß macht. Kunden dabei zu helfen, erfolgreich zu sein - darum kommen wir jeden Tag zur Arbeit. Auf diesem Weg sind unsere Kunden mit ihren Verpackungen für ihre Bemühungen bereits viele Male mit Preisen ausgezeichnet worden, wie beispielsweise: mit dem Preis für Innovationen der Popular Mechanics Editor's Choice Awards, dem Ameristar Award, dem Walmart Sustainability Award, dem 3M Sustainability Award, dem WorldStar Award, und dem DuPont Award für Innovationen bei Verpackungen."



Scholle IPN wird auf dem Herbsttreffen des Petroleum Packaging Council in Washington DC im August und auf der Pack Expo in Las Vegas im September dabei sein. Weitere Informationen zu der einzigartigen flexiblen Verpackungslösung des Unternehmens für den Markt für Kfz-Betriebsflüssigkeiten erhalten Sie unter http://www.scholleipn.com/non-food/automotive-fluids/.



Scholle IPN ist ein Weltmarktführer bei flexiblen Verpackungslösungen für Bag-in-Box, Beutel, Komponenten, Packmitteleinsätze, Anschlüsse und Befüllungsvorrichtungen. Mit einer vertikal integrierten Produktionskette, die sich über fünf Kontinente erstreckt, ist Scholle IPN in der Lage, bessere Verpackungslösungen für Kunden, die wiederum ihren Kunden jedes Jahr einhundert Milliarden Essens- und Getränke-Portionen sicher, natürlich, wirtschaftlich und nachhaltig bereitstellen, zu entwerfen, zu produzieren und auszuliefern. www.scholleipn.com



