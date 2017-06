Bis zu 30 Prozent der US-Einkaufszentren werden in den kommenden fünf Jahren verschwinden. Und der Rest muss ernsthaft umdenken um zu überleben. Mir würden die Malls fehlen. Eine Liebeserklärung für den Erhalt der Malls.

Vor sieben Jahren bin ich nach Kalifornien gezogen. Die wöchentliche Fahrt zur Shopping-Mall gehörte damals zur Routine. Gemütliches Schaufensterbummeln, leckeres Eis essen und vielleicht noch günstig was einkaufen - ein typischer Sonntagnachmittag eben. Allein schon weil die Kinder sonst gar nicht mehr aufhörten zu weinen. Seitdem hat sich viel geändert. An den letzten Besuch einer Shopping-Mall wirklich zum Einkaufen, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.

Die Kinder sind jetzt 16, 14 und 9 und keines quengelt mehr um in die Mall gefahren zu werden. Denn keiner ihrer Freunde oder Freundinnen ist mehr da. Man trifft sich nach der Schule digital auf Snapchat oder Instagram. In den Malls trauern derweil bärbeißige Wachleute und miesepetrige Warenaufpasser in den Shops den guten Tagen nach, als sie Jugendliche noch rausschmeißen und belehren konnten, dass sie hier nicht "rumlungern" sollen. Die Drohung eines Hausverbotes glich in vielen amerikanischen Vorstädten quasi dem Sturz ins soziale Abseits. Heute sind die Betreiber dankbar für jeden Teenager, der sich zwischen einem Snap und der Bestellung von Designer-Unterwäsche bei Amazon auch noch mal in die Mall verirrt.

An einem schönen Sommertag fahren wir trotzdem gerne zum Alameda South Shore Center in Alameda. Der angrenzende Sandstrand mit Bucht ist nur wenige Schritte entfernt. Während die beste Partnerin von allen die Strandburg aufbaut, geht es in die Mall, Snacks und kalte Getränke kaufen. Den SUV in der Waschstraße abgegeben, da wird er blitzblank poliert. Wenn die Sonne malerisch über dem Wasser untergeht, krönt ein Sushi-Essen im "Sushi House" einen perfekten ...

