Dow-Jones, S&P 500 und Nasdaq steigen zum Handelsbeginn an der Wall Street. Dabei schauen die Anleger eigentlich nur auf die wegweisenden Termine am Donnerstag - sie sprechen von der "Ruhe vor dem Sturm".

Die US-Börsen sind am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer sagten, Investoren würden vor wichtigen Weichenstellungen am Donnerstag aber keine größeren Wetten eingehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...