NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Vor einer Reihe womöglich marktbewegender Ereignisse am Donnerstag hielten sich die Kursgewinne allerdings in Grenzen.

Eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt stand der Dow Jones Industrial 0,23 Prozent im Plus bei 21 185,03 Punkten. Damit legte der US-Leitindex immerhin nach zwei Tagen mit schwächelnden Kursen wieder den Schalter um - am Freitag hatte er noch ein Rekordhoch markiert. Der marktbreite S&P-500-Index erholte sich zur Wochenmitte um 0,23 Prozent auf 2434,85 Punkte und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,33 Prozent auf 5876,23 Zähler./gl/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0195 2017-06-07/16:09