Donnerstag, 8. Juni 2017, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Wahltag in Großbritannien - Labour holt im Endspurt auf Trump und die Russland-Affäre - Ex-FBI-Chef muss aussagen Oberste Richter zu illegalen Rasern - Verhandlung am Bundesgerichtshof Kunst in Kassel - documenta startet am Wochenende







Donnerstag, 8. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Cassandra Stehen, Sängerin Moses Pelham, Musikproduzent



Problem Bankberatung - Risikoaufklärung oft mangelhaft Krankheit "Nussknacker-Syndrom" - Ein schmerzhaftes Frauenleiden Superfood regional - Angebaut im eigenen Garten







Donnerstag, 8. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Gespinstmotte breitet sich aus - Wenn Pflanzen zu Gespenstern werden Endloser Streit um Wisente - Gerichtsurteil bringt keine Lösung Expedition Deutschland: Ottweiler - Mit Mountainbike auf dem Flowtrail







Donnerstag, 8. Juni 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Wahl in Großbritannien - Können sich die Konservativen halten? Ex-Geheimdienstchef der USA sagt aus - Welche Kontakte gab es zu Russland? Quallenplage im Mittelmeer - Wie gefährlich sind die Tiere? Ein Polizist packt aus - Karlheinz Gärtner zu Gast im Studio







Donnerstag, 8. Juni 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Whitney Houston im Kino - Start einer neuen Dokumentation Kronprinzessin Victoria im Interview - Neues zum 40. Geburtstag







Donnerstag, 8. Juni 2017, 22.15 Uhr



maybrit illner



Thema: Brexit, Terror, Bündniskrisen - welche Antwort hat Europa?



Gäste: Elmar Brok, CDU, MdEP, Brexit-Beauftragter des EU-Parlaments Sönke Neitzel, Professor für Militärgeschichte Sylke Tempel, Politikwissenschaftlerin Gabor Steingart, Herausgeber Handelsblatt Zugeschaltet: Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Studio London



