Zürich (ots) - Den SBB droht neuer Ärger im grössten

Beschaffungsauftrag der Firmengeschichte. Die Zulassung der neuen

Doppelstöcker des kanadischen Zugbauers Bombardier verzögert sich.

«Bombardier hat noch nicht alle Unterlagen eingereicht», sagt ein

Sprecher des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zur «Handelszeitung». «Es

fehlen diverse Sicherheitsnachweise für die neuen Züge.»



Der Zulassungsprozess ist ein Kraftakt. Bombardier muss den

Behörden rund 2260 Dokumente einreichen, um nachzuweisen, dass die

neuen Züge sicher sind. Laut ehemaligen Kaderangestellten arbeiten

die Kanadier mit Hochdruck daran, noch in diesem Sommer alle

Nachweise für die Sicherheit der Züge zu erbringen. Das BAV hat aber

keine Eile. «Für das BAV steht nicht Geschwindigkeit im Vordergrund,

sondern Sicherheit», sagt der Sprecher.



Im Klartext heisst das: Die neuen Züge könnten erneut verspätet

sein. Oder nur unter Auflagen bewilligt werden. «In früheren Fällen

hiess dies beispielsweise, dass die Züge nur einzeln und nicht in

Doppeltraktion verkehren oder dass sie nicht die für Neigezüge

vorgesehenen Kurvengeschwindigkeiten fahren durften», so der

BAV-Sprecher.



Bundesparlamentarier fordern nun Antworten von der SBB-Spitze.

SBB-Chef Andreas Meyer ist im August von der nationalrätlichen

Verkehrskommission vorgeladen. Politiker von links bis rechts wollen

das Beschaffungsverfahren und den Vertrag mit Bombardier im Detail

ausleuchten. Sollte Meyer keine Transparenz schaffen wollen, droht

SVP-Politiker Ulrich Giezendanner mit dem Gang zur Eidgenössischen

Finanzdelegation und dem Anrufen der Eidgenössischen Finanzkontrolle.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90