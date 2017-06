New York - Die Wall Street ist am Mittwoch freundlich in den Handel gestartet. Vor einer Reihe womöglich marktbewegender Ereignisse am Donnerstag hielten sich die Kursgewinne allerdings in Grenzen.

Eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt stand der Dow Jones Industrial 0,23 Prozent im Plus bei 21'185,03 Punkten. Damit legte der US-Leitindex immerhin nach zwei Tagen mit schwächelnden Kursen ...

