In Saarbrücken ist am Mittwoch ein Mitarbeiter des DRK erstochen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten der Berater des Therapie- und Beratungszentrums für Flüchtlinge im Stadtteil Burbach und ein 27-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen während eines Beratungsgespräches in Streit, teilte die Polizei mit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 27-Jährige mit einem Messer auf den DRK-Mitarbeiter eingestochen und sei anschließend geflüchtet. Er habe jedoch in Tatortnähe festgenommen werden können. "Wir alle sind entsetzt und schockiert", erklärte DRK-Präsident Rudolf Seiters. "Das gesamte DRK trauert um einen verdienstvollen Mitarbeiter. Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen."