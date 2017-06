Mladá Boleslav (ots) -



Er ist der stärkste und dynamischste SKODA OCTAVIA der Unternehmensgeschichte: der neue SKODA OCTAVIA RS 245*. Das sportliche Topmodell der Bestsellerbaureihe leistet 180 kW (245 PS) - 11 kW (15 PS) mehr als die bislang stärkste RS-Variante, der SKODA OCTAVIA RS 230*. Der kraftvolle Motor und die innovative Fahrwerkstechnik einschließlich elektronisch geregelter Vorderachs-Quersperre (VAQ) ermöglichen ein ultimatives Fahrerlebnis. Das Kraftpaket ist als Limousine oder Kombi erhältlich. Seine Höchstgeschwindigkeit wird bei 250 km/h abgeregelt, von 0 auf 100 km/h beschleunigt der kompakte Sportler in nur 6,6 Sekunden (Kombiversion: 6,7 Sekunden). Im Innenraum und Gepäckabteil steht gewohnt viel Platz zur Verfügung. Außerdem sind auch für den SKODA OCTAVIA RS 245 die neuesten Fahrerassistenzsysteme erhältlich. Mit dem Infotainmentsystem sind die Insassen dank WLAN-Hotspot und LTE-Modul auf Wunsch 'always on'. Zahlreiche 'Simply Clever'-Lösungen belegen die praktischen Talente des starken Kompakten. Das Package ist einmalig im Segment der kompakten Sportwagen.



Die vollständige Pressemappe zum SKODA OCTAVIA RS 245 steht bei dieser Meldung zum Download bereit. Umfangreiches Bildmaterial und weitere Informationen zum SKODA OCTAVIA RS 245 finden Sie auf www.skoda-presse.de.



Video mit statischen und dynamischen Aufnahmen des SKODA OCTAVIA RS 245: https://www.youtube.com/watch?v=64RXvFYzKgQ&t



Video mit statischen und dynamischen Aufnahmen des SKODA OCTAVIA COMBI RS 245: https://www.youtube.com/watch?v=Y74dM9bWhp4&t



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



OCTAVIA RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C



OCTAVIA COMBI RS 245 2,0 TSI 180 kW (245 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



OCTAVIA RS 230 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse D



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 169 kW (230 PS) innerorts 7,9 l/100km, außerorts 5,5 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C



