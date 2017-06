FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Lkw-Hersteller Navistar hat auch im zweiten Quartal einen Millionenverlust eingefahren. Eine hohe Sonderbelastung und ein weiter schwieriger Markt machten der Beteiligung von Volkswagen zu schaffen. Im zweiten Halbjahr erwartet das Unternehmen aber weiterhin die Trendwende.

In den drei Monaten verzeichnete die Navistar International Corp einen Nettoverlust von 80 Millionen US-Dollar oder 0,86 Dollar je Aktie. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen kleinen Gewinn von 4 Millionen Euro erzielt. Bereits im ersten Quartal lag Navistar in den roten Zahlen. Der Umsatz sank nun um 5 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar.

Da der Verlust höher als befürchtet ausfiel, verliert die Aktie zum Börsenstart in den USA gut 2 Prozent an Wert. Zudem ist im Handel von einer Schwemme an gebrauchten Nutzfahrzeugen die Rede, die der Lkw-Hersteller auf Halde habe. Navistar will nun bestimmte Lager-Lkw im Ausland verkaufen. Deswegen verbuchte das Unternehmen im Quartal eine Sonderbelastung von 60 Millionen Dollar.

"Wir sind im Plan, das Ergebnis dieses Jahr zu verbessern", zeigte sich Navistar-CEO Troy A. Clarke weiter zuversichtlich. "Allerdings liegt im zweiten Halbjahr noch Arbeit vor uns", fügte er hinzu. Das Unternehmen will das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) 2017 steigern und einen Umsatz auf Vorjahresniveau erreichen.

Volkswagen hatte sich Anfang September bei Navistar eingekauft und damit den hauseigenen Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania den Eintritt in den wichtigen US-Markt verschafft. Für einen Anteil von 16,6 Prozent legten die Wolfsburger rund 229 Millionen Euro auf den Tisch. Zudem vereinbarten sie eine Technologie- und Belieferungskooperation sowie die Gründung eines Joint Venture für den Einkauf.

June 07, 2017 09:57 ET (13:57 GMT)

