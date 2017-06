Bad Marienberg - Das Anerkennungsgesetz (BQFG) regelt seit dem 1. April 2012 die Anerkennung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen in Deutschland. Der Bericht zum Anerkennungsgesetz 2017 zeigt neben der Wirksamkeit des Gesetzes auch den Handlungsbedarf auf, so Karamba Diaby, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.

